Аварию на электросетях в поселке Пустоши устранили в Шатуре

В поселке Пустоши Шатурского округа 25 января произошла авария на высоковольтных сетях, оставившая населенный пункт без электричества, отопления и водоснабжения. Благодаря оперативной работе аварийных служб удалось избежать размораживания систем и полностью восстановить инфраструктуру к середине дня.

Инцидент произошел утром, что привело к остановке котельной и водозаборного узла. Для предотвращения аварийной ситуации в жилом фонде в поселок срочно доставили дизель-генератор, который позволил временно запустить критически важные объекты. Специалисты полностью ликвидировали аварию на электросетях к 12:00, после чего котельная была переведена на штатный режим работы.

Для контроля ситуации глава Шатурского округа Николай Прилуцкий совместно с коллегами провел поквартирный обход, проверяя температурный режим в домах. Управляющая компания оперативно выполнила развоздушивание внутридомовых инженерных систем. «Благодаря слаженной работе всех служб размораживания внутридомовых сетей удалось избежать», — подчеркнул Прилуцкий. Он также обратился к жителям: «Если в вашей квартире еще остались проблемы, сообщайте по телефону 112 или в поселковый чат. Каждая заявка будет отработана в кратчайшие сроки».