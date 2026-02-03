Аварию на электросетях и вывоз мусора обсудили на совещании в Котельниках

Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Котельники

Итоги прошедшей недели подвели на оперативном совещании 2 февраля. Одной из причин сбоев в вывозе отходов стала высокая загруженность дворов автомобилями во время снегопадов.

Совещание под руководством главы округа Михаила Соболева было посвящено двум ключевым вопросам. Первый — ликвидация последствий аварии на электросетях, произошедшей в субботу при строительстве «Проектируемого проезда 4638». Работы были оперативно выполнены силами АО «МСК Энерго», сейчас объект проверяется, строительство приостановлено.

В домах, попавших в зону отключения, управляющая компания проводит точечные работы по устранению завоздушивания в инженерных системах.

Второй вопрос — нормализация вывоза твердых коммунальных отходов. Весь накопившийся мусор будет вывезен в течение двух ближайших дней.

Также на совещании рассмотрели наиболее частые обращения жителей и наметили шаги по их решению.