Аварию на электросетях и вывоз мусора обсудили на совещании в Котельниках
Итоги прошедшей недели подвели на оперативном совещании 2 февраля. Одной из причин сбоев в вывозе отходов стала высокая загруженность дворов автомобилями во время снегопадов.
Совещание под руководством главы округа Михаила Соболева было посвящено двум ключевым вопросам. Первый — ликвидация последствий аварии на электросетях, произошедшей в субботу при строительстве «Проектируемого проезда 4638». Работы были оперативно выполнены силами АО «МСК Энерго», сейчас объект проверяется, строительство приостановлено.
В домах, попавших в зону отключения, управляющая компания проводит точечные работы по устранению завоздушивания в инженерных системах.
Второй вопрос — нормализация вывоза твердых коммунальных отходов. Весь накопившийся мусор будет вывезен в течение двух ближайших дней.
Также на совещании рассмотрели наиболее частые обращения жителей и наметили шаги по их решению.