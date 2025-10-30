Аварийный жилой дом снесут во 2-м Московском переулке в рабочем поселке Деденево. Завершить работы планируют до начала зимы.

Как рассказали в Мособлархитектуре, дом № 7 во 2-м Московском переулке был построен в 1951 году. Его площадь составляет около 290 квадратных метров. Из-за сильного износа здание признали аварийным. Там расселили восемь квартир, после чего строение включили в перечень подлежащих сносу.

Сейчас работы еще продолжаются, их завершат до конца ноября.

Всего в Дмитрове выявили 629 недостроев и аварийных домов. Из них 374 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.