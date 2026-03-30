Аварийный жилой дом снесут в Талицком проезде в Клину

В Клину начался снос ветхого жилого здания, которое утратило пригодность для проживания и представляло опасность. Речь идет об одноэтажном многоквартирном здании, расположенном в Талицком проезде.

Дом был построен еще в 1959 году и имел общую площадь около 150 квадратных метров.

По результатам тщательного обследования строительных конструкций специалисты признали его аварийным, после чего было принято решение о расселении жильцов. После того как люди переехали в новые квартиры в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», здание официально включили в перечень объектов для ликвидации.

На площадке проводят активные работы по демонтажу конструкций, параллельно подрядчик занимается расчисткой территории от образовавшегося строительного мусора.

Все мероприятия планируется полностью завершить до конца апреля.

В Клину ранее выявили 303 объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в порядок уже 230 из них.