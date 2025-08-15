Аварийный жилой дом снесут в поселке Жуково под Солнечногорском

Аварийный жилой дом № 24 в микрорайоне Березки поселка Жуково в Солнечногорске снесут. Постройку включили в программу из-за сильного износа.
Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажный дом построили в 1968 году. Его площадь превышает 405 квадратных метров. Здание обследовали и признали аварийным из-за плохо состояния строительных конструкций.
В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в здании расселили восемь квартир, после чего постройку включили в программу сноса. Сейчас мероприятия продолжаются, их завершат до конца сентября.
Всего в Солнечногорске выявили 437 недостроев и аварийных домов. Из них 269 уже снесли или привели в порядок.
