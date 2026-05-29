Аварийный жилой дом снесут в поселке Кировском

В поселке Кировском в муниципальном округе Лотошино продолжаются работы по сносу аварийного жилого дома № 23а. Демонтаж здания планируют полностью завершить до конца июня.

Дом построили еще в 1958 году в центральной части поселка. Небольшое одноэтажное строение площадью около 100 квадратных метров со временем оказалось в неудовлетворительном техническом состоянии. Из-за многолетней эксплуатации деревянные несущие конструкции начали разрушаться, а восстановление здания специалисты признали невозможным.

После проведения обследования дом официально признали аварийным. В рамках областной программы жильцов четырех квартир расселили, а само строение включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас на площадке ведутся демонтажные работы. После завершения сноса освободившуюся территорию планируют благоустроить — там собираются установить детскую игровую площадку для жителей поселка.

Ранее в Лотошине выявили 51 недостроенное и аварийное сооружение. На сегодняшний день 34 объекта уже снесли, достроили или привели в соответствие с действующими требованиями.