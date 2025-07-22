Аварийный жилой дом снесут в деревне Татищево

В деревне Татищево в Дмитровском муниципальном округе стартовали работы по демонтажу аварийного жилого дома № 4. Здание площадью 405 квадратных метров было построено в 1959 году.

Объект находился в неудовлетворительном состоянии — основные конструкции пришли в негодность.

В рамках государственной программы Московской области жильцов девяти квартир расселили, после чего здание включили в очередь на ликвидацию.

Сейчас специалисты осуществляют комплекс демонтажных работ, которые планируется завершить до конца августа.

Ранее на территории Дмитровского округа выявили 590 объектов незавершенного строительства, 340 из которых ликвидировали, достроили или привели в порядок.