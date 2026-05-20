Аварийный жилой дом снесут на улице Жилгородок в Балашихе

В микрорайоне Ольгино, расположенном на улице Жилгородок в Балашихе, начался демонтаж аварийного многоквартирного дома № 55. Двухэтажное здание 1949 года постройки имеет площадь порядка 530 квадратных метров.

Со временем его несущие конструкции утратили прочность, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной. В рамках муниципальной программы развития застроенной территории центральной части микрорайона людей расселили из 14 квартир, после чего здание внесли в перечень объектов для сноса.

Сейчас подрядчик разбирает конструкции. Этот процесс планируют завершить до конца месяца.

Ранее аналогичные работы прошли в соседнем доме № 41. Оттуда переселили жителей 13 квартир, а общая площадь ликвидированного аварийного жилья на этом участке составила около 1060 квадратных метров.

В общей сложности в Балашихе выявили 396 объектов незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в соответствие с законодательством уже 264 из них.