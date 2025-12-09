Аварийный жилой дом снесут на улице Железнодорожной в Лобне до конца года

Фото: Снос аварийного многоквартирного дома на ул. Железнодорожной в Лобне / Мособлархитектура

В Лобне начался снос полуразрушенного дома № 4 на Железнодорожной улице. Здание расположено неподалеку от станции первой линии Московских центральных диаметров.

В пресс-службе Мособлархитектуры уточнили, что двухэтажный дом барачного типа, построенный еще в конце 1920-х годов в качестве временного жилья для работников железной дороги, уже давно находился в аварийном состоянии.

Со временем он полностью обветшал, а серьезные повреждения от пожара сделали его дальнейшую эксплуатацию невозможной.

Общая площадь расселенного жилья составила почти 590 квадратных метров. Из восьми квартир постепенно переехали 19 семей.

О необходимости сноса опасного объекта и благоустройства территории местные жители неоднократно сообщали через портал «Добродел».

Демонтаж здания планируют завершить до конца года.

Всего в Лобне выявили 52 объекта незавершенного строительства, 40 из которых уже привели в порядок, достроили или ликвидировали.