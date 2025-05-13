Аварийный жилой дом снесут на улице Салтыкова-Щедрина в Талдоме
В Московской области продолжают ликвидировать аварийные здания. В Талдоме начали снос жилого дома на улице Салтыкова-Щедрина.
Площадь построенного в 1918 году двухэтажного деревянного многоквартирного дома составляет около 150 квадратных метров. Здание в последнее время обветшало и стало непригодно для эксплуатации.
Жильцов четырех квартир расселили, после чего строение внесли в список для ликвидации. Комплекс мероприятий по демонтажу уже начался. Работы завершат уже в мае.
В Талдомском городском округе в общей сложности зарегистрировали 174 объекта незавершенного строительства, 138 из которых уже достроили, привели в порядок или снесли.
Тренировочный сбор по адаптивному боксу для ветеранов СВО прошел в Серпухове
Мэра Новочеркасска Юрия Лысенко арестовали по подозрению в коррупции
Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования резонансных преступлений
Фермеров Подмосковья пригласили на обучающий семинар по гранту «Агротуризм»
Военкор Коц назвал дешевым приемом слова Зеленского о встрече с Путиным
В Европе признали, что угрозы ЕС о санкциях выглядят как блеф
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте