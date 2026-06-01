Аварийный жилой дом снесут на улице Мира в Клину

Аварийный жилой дом № 46 по улице Мира снесут в Клину. Работы уже стартовали и завершатся до июля.

Как рассказали в Мособлархитектуре, пятиэтажный жилой дом площадью 3,8 тысячи квадратных метров построили в 1962 году. Со временем здание сильно износилось и стало непригодным для проживания. Его признали аварийным, там расселили 80 квартир.

Сейчас дом начали сносить, все работы завершат в течение месяца.

Всего в Клину выявили 311 недостроев и аварийных зданий. Из них 231 уже снесли или привели в порядок. Работы проводят в рамках программы В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».