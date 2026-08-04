Аварийный жилой дом снесут на улице Куликова в Сергиевом Посаде

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Аварийный жилой дом №13 сносят на улице Куликова в Сергиевом Посаде. Двухэтажное здание было возведено в 1951 году.

Площадь кирпичного дома составляет почти 500 квадратных метров. Из-за критического износа конструкций его признали аварийным.

Ранее по государственной программе региона жильцов восьми квартир расселили. Позже здание внесли в перечень объектов для ликвидации.

Сейчас аварийное строение демонтируют. Все работы планируют завершить до конца лета.

В Сергиевом Посаде в общей сложности выявили 379 объектов незавершенного строительства, 295 из которых уже снесли, достроили или привели в порядок.