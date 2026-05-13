Аварийный жилой дом снесут на улице Чапаева в Старой Купавне

В Старой Купавне приступили к сносу еще одного аварийного здания. Речь идет о доме №7 на улице Чапаева.

Двухэтажное кирпичное здание возвели еще в 1949 году, его общая площадь составляла около 585 квадратных метров. Ранее его официально признали непригодным для проживания.

В рамках действия областной госпрограммы жильцов восьми квартир благополучно расселили в новые дома. После этого объект внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас рабочие проводят демонтаж конструкций, и местные власти планируют полностью завершить все работы до конца мая.

Ранее на улице Чапаева разобрали два аналогичных двухэтажных кирпичных дома — №5 и №9, откуда предварительно переселили жителей 32 квартир. Общий объем уже ликвидированного аварийного жилья достиг примерно 2640 квадратных метров.

Если же говорить в целом по Богородскому городскому округу, то на территории выявили 350 аварийных или недостроенных объектов. Снесли, достроили или привели соответствие с законодательными требованиями уже 228 из них.