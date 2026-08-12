Аварийный жилой дом снесут на Школьной улице в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде приступили к сносу аварийного жилого дома № 17 по улице Школьной. Двухэтажное кирпичное здание, построенное в 1952 году, имело общую площадь чуть более 490 квадратных метров. За долгие годы эксплуатации строительные конструкции утратили прочность и надежность, поэтому объект признали непригодным для проживания.

По госпрограмме по переселению граждан из аварийного жилищного фонда из восьми квартир расселили 26 человек. После этого здание включили в перечень объектов, подлежащих сносу. Сейчас идет разборка строения, после завершения работ участок очистят от строительного мусора. Планируется, что все мероприятия завершат до конца месяца.

Всего на территории Сергиево-Посадского округа числится 409 объектов незавершенного строительства. Из них на сегодняшний день уже снесены, достроены или приведены в соответствие 295 объектов, что составляет 72% от общего числа. Работа по ликвидации недостроев будет продолжена.