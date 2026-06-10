Аварийный жилой дом снесут на Калужской улице в Серпухове

На Калужской улице в Серпухове приступили к сносу аварийного жилого дома № 5б. Здание построили в 1917 году.

Двухэтажный кирпичный дом площадью свыше 200 квадратных метров находится в исторической части города.

Здание признали аварийным, а жильцов двух коммунальных квартир расселили в рамках муниципальной программы. После этого его включили в список для ликвидации.

Демонтаж конструкций уже начался, работы планируют полностью завершить до конца июня.

В общей сложности на территории Серпухова обнаружили 261 объект незавершенного строительства. К настоящему моменту 182 здания снесли или привели в порядок.