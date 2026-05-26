Аварийный жилой дом снесут на Фряновском шоссе в Щелкове
В Щелкове продолжаются работы по ликвидации аварийного жилого фонда. На Фряновском шоссе специалисты приступили к демонтажу дома № 42, признанного непригодным для дальнейшего проживания.
Одноэтажное здание площадью около 170 квадратных метров построили еще в 1955 году. Со временем конструкции дома значительно износились, и объект получил статус аварийного. Перед началом сноса всех жителей дома расселили в рамках программы комплексного развития территории жилого квартала, после чего строение включили в план ликвидации.
Сейчас на площадке проводят демонтажные работы. Затем подрядчик должен полностью очистить территорию и вывезти строительный мусор.
Это не первый объект, ликвидированный на Фряновском шоссе. Ранее там уже снесли шесть расселенных многоквартирных домов — № 36, 44, 48, 60, 62 и 64. Общая площадь демонтированного аварийного жилья составила около 1,7 тысячи квадратных метров. В рамках программы расселили жильцов 32 квартир.
По данным Мособлархитектуры, всего в Щелкове выявили 442 недостроенных и аварийных объекта, 337 из которых уже привели в порядок.