Аварийный жилой дом снесут на Фряновском шоссе в Щелкове

В Щелкове продолжаются работы по ликвидации аварийного жилого фонда. На Фряновском шоссе специалисты приступили к демонтажу дома № 42, признанного непригодным для дальнейшего проживания.

Одноэтажное здание площадью около 170 квадратных метров построили еще в 1955 году. Со временем конструкции дома значительно износились, и объект получил статус аварийного. Перед началом сноса всех жителей дома расселили в рамках программы комплексного развития территории жилого квартала, после чего строение включили в план ликвидации.

Сейчас на площадке проводят демонтажные работы. Затем подрядчик должен полностью очистить территорию и вывезти строительный мусор.

Это не первый объект, ликвидированный на Фряновском шоссе. Ранее там уже снесли шесть расселенных многоквартирных домов — № 36, 44, 48, 60, 62 и 64. Общая площадь демонтированного аварийного жилья составила около 1,7 тысячи квадратных метров. В рамках программы расселили жильцов 32 квартир.

По данным Мособлархитектуры, всего в Щелкове выявили 442 недостроенных и аварийных объекта, 337 из которых уже привели в порядок.