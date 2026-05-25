Аварийный жилой дом снесут на Фабричной улице в Воскресенске

В подмосковной деревне Золотово, расположенной на Фабричной улице, сносят аварийный жилой дом № 1. Речь идет о двухэтажном деревянном здании, возведенном еще в 1929 году и окруженном преимущественно малоэтажной жилой застройкой.

Полезная площадь этого строения составляет чуть более 300 квадратных метров.

Из-за длительного срока эксплуатации здание полностью утратило свой первоначальный ресурс прочности и его официально классифицировали как аварийное.

Всех жильцов из восьми квартир предварительно расселили в безопасное жилье, после чего дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Сейчас здание демонтируют. Работы полностью завершат до конца месяца.

В целом на территории Воскресенска выявили 129 объектов незавершенного строительства, более 90 из которых достроили или привели в соответствие с действующими законодательными нормами.