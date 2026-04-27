Аварийный жилой дом снесут на Дубненской улице в Дмитрове

В Дмитрове продолжается работа по ликвидации ветхого жилого фонда. На Дубненской улице приступили к демонтажу аварийного дома № 7.

Речь идет о двухэтажном многоквартирном здании, построенном в 1967 году. Его площадь составляла около 385 квадратных метров, однако со временем конструкции значительно износились, и дом признали непригодным для проживания.

В рамках региональной программ из аварийного жилья расселили восемь квартир, после чего объект включили в список на снос.

Параллельно на той же улице завершили демонтаж соседнего одноэтажного дома № 5. Сейчас проводят работы по расчистке территории от строительных остатков. После окончания всех мероприятий общий объем ликвидированного аварийного жилья на этом участке превысит 600 квадратных метров. Новые квартиры получили жители 14 помещений.

В целом в Дмитровском округе ранее выявили 690 незавершенных объектов — это как недостроенные здания, так и сооружения, не соответствующие требованиям. На данный момент 414 из них уже привели в порядок.