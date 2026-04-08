Аварийный жилой дом снесут на Больничной улице в поселке Деденево в этом году

В рабочем поселке Деденево в Дмитровском округе начался демонтаж аварийного жилого дома № 10 на Больничной улице. Речь идет о двухэтажном здании, возведенном еще в середине прошлого века.

Площадь постройки, которая находится рядом с филиалом детской городской клинической больницы святого Владимира, составляет около 570 квадратных метров.

Дом, возведенный в 1953 году, со временем пришел в неудовлетворительное состояние: износ конструкций привел к утрате его эксплуатационных характеристик, после чего здание официально признали аварийным.

В рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья все 24 квартиры расселили, а сам объект внесли в перечень под снос.

Подрядчики уже приступили к демонтажу, завершить который планируется до конца второго квартала года. Это не первый подобный объект на этой улице: ранее там ликвидировали аварийный дом № 9.

В Дмитровском муниципальном округе выявили 680 объектов, которые не соответствуют требованиям безопасности. На сегодняшний день 411 из них уже демонтировали, достроили или привели в порядок.