Аварийный жилой дом снесут на Березовой улице в Волоколамске

Аварийный дом № 12 по улице Березовой снесут в Волоколамске. Его построили более 30 лет назад и включили в программу расселения из-за сильного износа.
Как рассказали в Мособлархитектуре, трехэтажный жилой дом построили в 1986 году. Его площадь составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.
Дом признали аварийным и непригодным для проживания и включили в госпрограмму по расселению. В результате в новые квартиры переехали 28 семей. После этого специалисты приступили к сносу. Работы продлятся до конца сентября.
Всего в Волоколамске 145 недостроев, из них 80 уже снесли или привели в порядок.
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