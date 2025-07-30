Аварийный жилой дом снесут на Березовой улице в Волоколамске

Аварийный дом № 12 по улице Березовой снесут в Волоколамске. Его построили более 30 лет назад и включили в программу расселения из-за сильного износа.

Как рассказали в Мособлархитектуре, трехэтажный жилой дом построили в 1986 году. Его площадь составляет около 1,3 тысячи квадратных метров.

Дом признали аварийным и непригодным для проживания и включили в госпрограмму по расселению. В результате в новые квартиры переехали 28 семей. После этого специалисты приступили к сносу. Работы продлятся до конца сентября.

Всего в Волоколамске 145 недостроев, из них 80 уже снесли или привели в порядок.