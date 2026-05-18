Аварийный жилой дом снесут на 1-й Жуковской улице в Ногинске

На 1-й Жуковской улице в Ногинске сносят аварийный дом № 5. Двухэтажное деревянное здание площадью около 330 квадратных метров возвели в 1966 году.

В связи с критическим износом как несущих, так и ограждающих конструкций объект официально признали непригодным для проживания и подлежащим полному демонтажу.

В рамках региональной государственной программы, рассчитанной на период с 2019 по 2025 год, обитателей восьми квартир обеспечили новым жильем.

Аварийное здание активно разбирают, а прилегающую территория очищают от строительного мусора и отходов демонтажа. Завершить все работы планируют до конца месяца.

В целом на территории Богородского городского округа выявили 352 объекта незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в порядок уже 228 из них.