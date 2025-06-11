Аварийный жилой дом снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щелкове. В будущем администрация примет решение по использованию освободившейся территории.

Одноэтажный дом площадью около 200 квадратных метров построили в 1958 году. В ходе обследования его признали аварийным и непригодным для проживания. Там расселили четыре квартиры, после чего постройку снесли.

В конце мая земельный участок расчистили, а строительный мусор утилизировали.

Всего в Щелкове выявили 378 недостроев, из них 260 уже привели в порядок или снесли. Работы в этом направлении продолжат.