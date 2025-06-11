Аварийный жилой дом снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щелкове. В будущем администрация примет решение по использованию освободившейся территории.
Одноэтажный дом площадью около 200 квадратных метров построили в 1958 году. В ходе обследования его признали аварийным и непригодным для проживания. Там расселили четыре квартиры, после чего постройку снесли.
В конце мая земельный участок расчистили, а строительный мусор утилизировали.
Всего в Щелкове выявили 378 недостроев, из них 260 уже привели в порядок или снесли. Работы в этом направлении продолжат.
Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2
Парад моделей военной техники ко Дню России прошел в детсаду «Сказка» в Дубне
Администрация Щелкова и Ассоциация ветеранов СВО подписали соглашение о сотрудничестве
Мобильный флюорограф возобновит прием пациентов в Орехово-Зуеве
В Сети появились кадры из пострадавшего от крушения Boeing общежития
Фестиваль в память о режиссере Станиславе Говорухине прошел в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте