Аварийный жилой дом снесли в Волоколамске

Комплексная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства, самовольных построек и аварийных зданий продолжается на территории Московской области. Так, специалисты выявили объект в аварийном состоянии — здание бывшего жилого дома № 7 на улице Ленина.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, здание представляло собой двухэтажный многоквартирный жилой дом общей площадью около 340 квадратных метров. Оно находилось в запущенном состоянии, без ограждения и с открытым доступом для посторонних лиц.

После проведения технического обследования здания было классифицировано как аварийное и включено в список объектов для ликвидации. В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2023 году были переселены жильцы из 8 квартир здания.

«После чего в текущем году были проведены работы по сносу. В настоящий момент участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — добавил Владислав Гордиенко.