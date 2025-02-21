Аварийный жилой дом снесли в Шатуре
В поселке Долгуша в муниципальном округе Шатура снесли аварийный дом, возведенный в 1927 году. Он находился в окружении жилой застройки.
Многоквартирный жилой дом площадью около 220 квадратных метров со временем обветшал. Жителей восьми квартир расселили.
«Затем аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в январе текущего года», — уточнил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Строительный мусор, оставшийся после демонтажа, уже увезли и утилизировали.
В Шатуре в общей сложности выявили 85 объектов незавершенного строительства. Специалисты снесли или привели в порядок 49 зданий. В 2025 году работы продолжатся.