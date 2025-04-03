Аварийный жилой дом снесли в Серпухове

В Подмосковье продолжается демонтаж аварийных зданий и объектов незавершенного строительства. В рамках этой работы на улице Пролетарская в Серпухове снесли жилой дом № 36.

Здание площадью 340 квадратных метров было построено в 1961 году. В последнее время оно находилось в неудовлетворительном состоянии.

«Высокий уровень морального и физического износа привел к утрате функциональной безопасности, в связи с чем дом был признан аварийным. Далее была проведена процедура по расселению жильцов восьми квартир, затем принято решение о ликвидации объекта», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок уже освободили от строительного мусора. Администрация Серпухова пока не решила, что разместить на этой территории.

В округе Серпухов в общей сложности зарегистрировали 241 объект незавершенного строительства, из которых 158 уже снесли или привели в порядок.