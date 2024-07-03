Аварийный жилой дом снесли в Сергиевом Посаде

Фото: Мособлархитектура

Специалисты продолжают работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного строительства, самовольного строительства и аварийных зданий на территории Московской области. Так, недавно был снесен аварийный жилой дом в Сергиевом Посаде, который располагался в селе Жучки.

Одноэтажный дом был возведен в 1953 году и имел площадь примерно 170 квадратных метров. В связи с аварийным состоянием и непригодностью для дальнейшей эксплуатации, его включили в список на ликвидацию.

После этого администрация Сергиево-Посадского областного округа, в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», провела процедуру расселения восьми жилых помещений, а затем приняла решение о сносе дома.

«В мае текущего года был выполнен снос аварийного дома, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован» — рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В ближайшее время администрация муниципалитета определит, как в дальнейшем будет использован освободившейся участок.

Фото: Мособлархитектура

В общей сложности на территории Сергиево-Посадского городского округа специалисты выявили 294 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день удалось привести в надлежащий вид или снести 73% от общего числа.

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