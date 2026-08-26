Аварийный жилой дом снесли в селе Покровском

В селе Покровском в Рузском округе завершился демонтаж ветхого жилого строения на улице Больница №4. Снесенный одноэтажный дом был возведен в конце 1950-х годов и занимал площадь около 195 квадратных метров.

Со временем здание пришло в негодность: строительно-техническая экспертиза зафиксировала критический износ несущих конструкций. Из-за угрозы безопасности строение официально признали аварийным.

В рамках региональной программы расселили четыре квартиры. Вопрос о ликвидации опасного объекта местные жители неоднократно поднимали через платформу обратной связи «Добродед», прося снести руины и привести участок в порядок.

На данный момент площадка полностью расчищена от строительного мусора. Дальнейшее назначение освободившейся земли определит местная администрация.

В Рузе выявили 237 объектов незавершенного строительства или заброшенных зданий, причем 158 из них ликвидировали, достроили или привели в порядок.