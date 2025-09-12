Аварийный жилой дом снесли в селе Ольгово

Аварийный дом снесли в селе Ольгово под Дмитровом. Из-за сильного износа здание признали ветхим, после чего там расселили несколько жилых помещений.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь одноэтажного дома составляла 356 квадратных метров. Постройка сильно износилась, из-за чего ее признали аварийной и включили в программу сноса. Там расселили шесть квартир.

Работы уже завершили, территорию очистили от строительного мусора. В будущем администрация примет решение по использованию освободившегося участка.

Всего в Дмитрове выявили 613 недостроев и аварийных домов. Из них 351 уже снесли или привели в порядок.