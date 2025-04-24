Аварийный жилой дом снесли в Щелкове
В Подмосковье продолжают ликвидировать аварийные здания и объекты незавершенного строительства. В Щелкове снесли одноэтажный жилой дом площадью около 250 квадратных метров.
Деревянное здание во 2-м Малопрудном проезде построили в 1958 году. Специалисты обследовали дом и признали его аварийным.
После расселения восьми жилых помещений объект снесли. Работы провели в первом квартале 2025 года. Территорию уже освободили от строительного мусора.
В общей сложности в Щелкове зарегистрировали 370 аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Привели в порядок или снесли 257 домов.
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