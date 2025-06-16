Аварийный жилой дом снесли в рабочем поселке Запрудня

В рабочем поселке Запрудня в Талдомском городском округе завершился снос аварийного жилого дома № 7 на улице Вокзальной. Деревянное одноэтажное здание площадью 230 квадратных метров признали непригодным для проживания.

Перед сносом администрация Талдомского округа расселила жильцов шести квартир. После завершения всех необходимых процедур ветхое строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Территорию, где находился дом, полностью расчистили от строительного мусора, однако дальнейшие планы по использованию освободившегося участка пока не определены.

В Талдомском округе из 179 зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, привели в соответствие уже 140.