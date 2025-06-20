Аварийный жилой дом снесли в поселке Вербилки Талдомского округа

Снос аварийного дома № 4 в Дубенском тупике завершили в рабочем поселке Вербилки. Демонтаж провели в рамках программы по ликвидации опасных и незаконных построек в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание площадью около 220 квадратных метров, построенное из дерева в 1931 году, стало непригодным для проживания. После признания дома аварийным в рамках муниципальной программы по расселению из ветхого жилья освободили шесть квартир.

Здание снесли в мае, участок уже очистили от отходов строительства. С какими целями будет использоваться освобожденное место дальше, пока не известно.

В ведомстве напомнили, что всего в Талдоме зафиксировали 180 незавершенных объектов строительства. К сегодняшнему дню привели в соответствие, снесли или достроили 143. Работы по направлению продолжаются.