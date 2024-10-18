Аварийный жилой дом снесли в поселке Туркмен

Аварийный дом снесли на Южной улице в поселке Туркмен в Клину. На освободившеюся территории проведут благоустройство и уложат газон.

Как рассказали в Мособлархитектуре, аварийный многоквартирный дом был построен в 1961 году и был признан аварийным. Его включили в программу по расселению.

«После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. В конце сентября текущего года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.