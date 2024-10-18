Аварийный жилой дом снесли в поселке Туркмен

Фото: Мособлархитектура

Аварийный дом снесли на Южной улице в поселке Туркмен в Клину. На освободившеюся территории проведут благоустройство и уложат газон.

Как рассказали в Мособлархитектуре, аварийный многоквартирный дом был построен в 1961 году и был признан аварийным. Его включили в программу по расселению.

«После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о демонтаже строения. В конце сентября текущего года объект был ликвидирован, в настоящее время участок свободен от постройки, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура
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Фото: Мособлархитектура
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Всего в Клину выявили 253 аварийных постройки. Из них снесли или привели в порядок 180.

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