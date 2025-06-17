Аварийный жилой дом снесли в поселке Тучково

В поселке городского типа Тучково в Рузском округе завершился снос ветхого жилого дома № 8а на улице Спортивной. Демонтаж провели в рамках программы по ликвидации аварийных и незаконных построек на территории Подмосковья.

Одноэтажный многоквартирный дом площадью 235 квадратных метров, построенный в 1960 году, за десятилетия эксплуатации пришел в негодность. Конструкции здания значительно износились, что привело к утрате прочности и безопасности. После признания дома аварийным 25 жильцов были расселены.

Здание начало стремительно разрушаться. Через портал «Добродел» поступило множество обращений от жителей с просьбой о сносе конструкции. Позже дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации.

Работы по демонтажу завершились в апреле, участок уже полностью расчищен. Местные власти сейчас рассматривают варианты дальнейшего использования освободившейся земли.

Всего в Рузском округе зарегистрировали 222 объекта незавершенного строительства, 106 из которых уже привели в порядок или снесли.