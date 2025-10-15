Аварийный жилой дом снесли в поселке Колюбакино

В поселке Колюбакино в Рузском округе демонтировали аварийный жилой дом № 24. Здание находилось на Заводской улице.

Площадь одноэтажного дома, возведенного в 1964 году, составляла около 180 квадратных метров.

За десятилетия эксплуатации постройка пришла в упадок: конструкции утратили прочность, а уровень безопасности значительно снизился.

После обследования дом признали аварийным и включили в региональную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Жильцы переехали в другие квартиры.

В сентябре администрация Рузского округа организовала демонтаж здания. Участок уже полностью очистили от мусора – он готов для дальнейшего использования.

В Рузском округе выявили 224 объекта незавершенного строительства, 117 из которых уже снесли или привели в порядок.