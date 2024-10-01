Аварийный жилой дом снесли в поселке Большие Дворы в Павлово-Посадском округе

Многоквартирный дом снесли в рабочем поселке Большие Дворы в Павлово-Посадском городском округе. Здание, построенное в 1958 году, признали аварийным и непригодным для проживания.

«Сооружение было признано аварийным в связи с физическим износом конструктивных элементов. В рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению жильцов 10 квартир, после чего принято решение о сносе», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории Павлово-Посадского городского округа выявили 207 проблемных объектов. Уже снесли, достроили и привели в порядок 144 здания.

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