Аварийный жилой дом снесли в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове

В Дмитрове начался демонтаж аварийного жилого дома № 33, расположенного в микрорайоне ДЗФС. Площадь двухэтажного здания превышает тысячу квадратных метров.
Дом ранее пришел в негодность из-за физического износа конструкций и был официально признан аварийным.
Перед началом сноса в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов 12 помещений. Демонтажные работы планируют полностью завершить до конца текущего месяца.
Из 590 выявленных на территории Дмитровского округа объектов незавершенного строительства и аварийных зданий в порядок привели уже 340.
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