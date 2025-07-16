Аварийный жилой дом снесли в микрорайоне ДЗФС в Дмитрове

В Дмитрове начался демонтаж аварийного жилого дома № 33, расположенного в микрорайоне ДЗФС. Площадь двухэтажного здания превышает тысячу квадратных метров.

Дом ранее пришел в негодность из-за физического износа конструкций и был официально признан аварийным.

Перед началом сноса в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили жильцов 12 помещений. Демонтажные работы планируют полностью завершить до конца текущего месяца.

Из 590 выявленных на территории Дмитровского округа объектов незавершенного строительства и аварийных зданий в порядок привели уже 340.