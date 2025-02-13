Аварийный жилой дом снесли в Клину

Снос аварийного многоквартирного дома завершили в поселке Туркмен городского округа Клин. Участок уже расчистили от строительного мусора.

Одноэтажный дом, построенный в 1961 году, находился на улице Восточная.

«После проведения процедуры расселения жильцов было принято решение о включении аварийного объекта в перечень для ликвидации. Работы по демонтажу были завершены в январе текущего года», — отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Администрация планирует благоустроить освободившиеся место и посадить там газон.

В городском округе Клин в общей сложности выявили 269 объектов незавершенного строительства. Снесли, достроили или привели в порядок 202 здания.