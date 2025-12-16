Аварийный жилой дом снесли в деревне Таблово

В деревне Таблово в Рузском округе снесли аварийный многоквартирный дом. Двухэтажное кирпичное здание площадью около 415 квадратных метров построили в 1960-х годах.

Со временем дом обветшал, а позже его признали опасным для проживания.

В рамках государственной программы жильцов восьми квартир расселили, а затем здание включили в план на снос.

Демонтаж конструкций провели в ноябре. Место, где оно находилось, уже очистили от строительного мусора. Вопрос об использовании участка будет решать местная администрация.

Всего на территории Рузского округа обнаружили 225 объектов незавершенного строительства и бесхозных сооружений, 146 из которых снесли, достроили или привели в порядок.