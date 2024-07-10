Аварийный жилой дом снесли в деревне Репихово

Жилой дом в аварийном состоянии снесли в деревне Репихово Сергиево-Посадского городского округа. Здание признали ветхим и непригодным для проживания.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, дом 1957 года постройки — одноэтажный, деревянный, общей площадью чуть более 130 квадратных метров снесли в связи с моральным и физическим износом.

«После чего администрацией городского округа в рамках адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению шести жилых помещений, затем принято решение о демонтаже аварийного здания» — рассказал Гордиенко.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа выявлено 294 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 214 объектов.

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