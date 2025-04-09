Аварийный жилой дом снесли в Балашихе

Расселенный жилой дом снесли в микрорайоне Ольгино в городском округе Балашиха. Здание 1948 года постройки было признано аварийным.

Площадь деревянного двухэтажного дома № 39 на улице Жилгородок составляла около 535 квадратных метров. Расселить пришлось 13 жилых помещений.

«Затем строение было включено в перечень объектов для ликвидации и снесено в первом квартале текущего года силами администрации городского округа Балашиха», — пояснил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Рабочие полностью завершили демонтаж и вывезли строительный мусор.

В Балашихе в общей сложности зарегистрировали 370 объектов незавершенного строительства, из которых 221 уже снесли, достроили или привели в порядок.