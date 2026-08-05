Аварийный жилой дом снесли в Александровском проезде в Подольске

В Подольске завершили демонтаж аварийного многоквартирного дома № 21, расположенного в Александровском проезде. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Одноэтажное здание площадью около 210 квадратных метров, построенное в 1961 году, по итогам технического обследования признали аварийным. В рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда были расселены 11 зарегистрированных жильцов, после чего дом включили в перечень объектов, подлежащих сносу.

Строение полностью демонтировали, а территорию очистили от строительного мусора. Решение о дальнейшем использовании освободившегося участка примет администрация городского округа.

Всего в Подольске выявлено 507 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 412 из них уже снесли, достроили или привели в порядок.