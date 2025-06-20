Аварийный жилой дом снесли на улице Ульяновской в Мытищах

На улице Ульяновской в Мытищах завершился снос ветхого двухэтажного дома № 63. Демонтаж провели в рамках программы по ликвидации опасных и незаконных построек в Подмосковье.

Деревянное здание площадью 580 квадратных метров, возведенное в 1940 году, за десятилетия пришло в непригодность.

После официального признания дома аварийным в рамках муниципальной программы по расселению из ветхого жилья освободили 14 квартир. Здание ликвидировали в мае.

Сейчас территория полностью расчищена — строительные отходы вывезли и утилизировали. Власти пока не определили, как будет использоваться освободившийся участок.

В Мытищах проводят планомерную работу по приведению в порядок проблемных объектов. Из 468 построек уже привели в соответствие, достроили или снесли 331.