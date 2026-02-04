Двухэтажный блочный аварийный жилой дом снесли на улице Циолковского в Подольске. Там расселили 18 квартир.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажный дом построили в 1958 году. Его площадь составляла 670 квадратных метров. После обследования здание признали аварийным и включили в муниципальную программу переселения. Новые квартиры получили 18 семей.

Дом снесли в январе, его территорию полностью очистили от строительного мусора. В будущем администрация вовлечет освободившийся участок в хозяйственный оборот.

Всего в Подольске выявили 407 аварийных домов и недостроев. Из них 311 уже привелив порядок или снесли.