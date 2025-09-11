Аварийный жилой дом снесли на улице Некрасова в Пушкино

Аварийный дом снесли на пересечении улицы Некрасова и 2-го Некрасовского проезда в Пушкино. Предварительно в нем расселили почти 40 квартир.

Как рассказали в Мособлархитектуре, трехэтажный дом был построен в 1939 году, его площадь превышала две тысячи квадратных метров. Здание признали аварийным из-за сильного износа. По госпрограмме там расселили 38 квартир, а в августе постройку снесли.

Сейчас территорию освободили от дома и строительного мусора. В будущем администрация примет решение по использованию участка.

Всего в пушкино выявили 339 недостроев и аварийных домов. Из них 222 уже снесли или привели в порядок.