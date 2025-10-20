Аварийный жилой дом снесли на улице Ленина в Электрогорске

В Электрогорске завершили демонтаж двухэтажного деревянного дома на улице Ленина. Здание площадью 540 квадратных метров со временем полностью утратило свои эксплуатационные качества и было официально признано аварийным.

Ранее жильцов 12 квартир расселили. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих сносу. Демонтаж организовала и провела администрация Павлово-Посадского округа.

Теперь на освободившемся участке планируется провести благоустройство — разбить газон.

Ранее в округе поставили задачу привести в порядок 250 объектов.

К настоящему моменту снесли или достроили 169 зданий, что составляет 68% от общего числа.