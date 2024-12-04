Аварийный жилой дом снесли на улице Куйбышева в Ступине

Аварийный дом снесли на улице Куйбышева в Ступине. Участок полностью освободили от строительного мусора.
Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажный дом 1940 года постройки находился в центральной части города. Его площадь составляла около 420 квадратных метров.
Из-за сильного износа дом признали аварийным, оттуда переселили 13 семей.
«Затем аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в IV квартале текущего года силами администрации городского округа Ступино», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
Всего в Ступине выявили 377 недостроев. Из них 305 уже снесли или привели в порядок.
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