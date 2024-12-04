Аварийный жилой дом снесли на улице Куйбышева в Ступине

Аварийный дом снесли на улице Куйбышева в Ступине. Участок полностью освободили от строительного мусора.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажный дом 1940 года постройки находился в центральной части города. Его площадь составляла около 420 квадратных метров.

Из-за сильного износа дом признали аварийным, оттуда переселили 13 семей.

«Затем аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в IV квартале текущего года силами администрации городского округа Ступино», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Всего в Ступине выявили 377 недостроев. Из них 305 уже снесли или привели в порядок.