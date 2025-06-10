Аварийный жилой дом снесли на улице Куйбышева в Ступине. Он находился в центре города и был сильно изношен.

Дом был построен в 1940 году, его площадь составляла около 400 квадратных метров. Здание признали аварийным из-за сильного износа. Оттуда расселили 12 квартир.

Снос сооружения и расчистка территории завершились в конце мая. На освободившемся месте планируют построить новый жилой дом.

Всего в Ступине выявили 417 недостроев, из них 353 уже снесли или привели в порядок. Работу в этом направлении продолжат.