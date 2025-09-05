Аварийный жилой дом снесли на улице Кирпичный завод в Яхроме

Аварийный дом снесли на улице Кирпичный завод в Яхроме Дмитровского округа. В будущем администрация примет решение по использованию освободившегося участка.

Дом № 10 по улице Кирпичный завод площадью 440 квадратных метров находится в состоянии сильного износа. Его признали аварийным, после чего по госпрограмме там расселили 12 квартир. Строение включили в перечень для сноса, рассказали в Мособлархитектуре.

Работы провели в августе. Территорию освободили от здания и строительного мусора.

Всего в Дмитрове выявили 604 недостроя и аварийных дома. Из них 349 уже снесли или привели в порядок. Это 58% от их общего количества.