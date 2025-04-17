Аварийный жилой дом снесли на улице Горького в поселке Большие Дворы

Аварийный дома снесли на улице Горького в рабочем поселке Большие Дворы в Павловском Посаде. Он находился рядом с жилой застройкой и долгое время был в ветхом состоянии.

Как рассказали в Мособлархитектуре, жилой дом № 7 был признан аварийным из-за сильного физического износа. Оттуда переселили 13 семей.

«В рамках муниципальной адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ были проведены мероприятия по расселению 13 жилых помещений, после чего принято решение о сносе. В марте текущего года были проведены необходимые работы по демонтажу строения, которые в настоящий момент полностью завершены», — рассказали в ведомстве.

Территорию освободили от здания и строительного мусора.

Всего в Павловском Посаде выявили 229 недостроев. Из них 158 уже снесли или привели в порядок.