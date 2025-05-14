Аварийный жилой дом снесли на улице 50 лет Октября в Волоколамске

Комитет по архитектуре и градостроительству МО

Фото: Комитет по архитектуре и градостроительству МО

В Московской области ликвидируют аварийные здания и объекты незавершенного строительства. В Волоколамске снесли жилой дом № 2, расположенный на улице 50 лет Октября.

Одноэтажное деревянное строение площадью около 345 квадратных метров находилось возле железнодорожной станции. Жильцов семи квартир ранее расселили по государственной программе. Дом со временем начал разрушаться, поэтому было решено демонтировать его.

Здание снесли в апреле. Участок уже освободили от строительного мусора.

В общей сложности в Волоколамском муниципальном округе зарегистрировали 133 объекта незавершенного строительства, 77 из которых уже привели в порядок или ликвидировали.